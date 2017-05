Ciama inicia curso de direito administrativo para 13 municípios do interior

Teve início na tarde desta terça-feira (2), o curso de Direito Administrativo oferecido pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por meio do IPTV, sistema de aulas via satélite da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para servidores das prefeituras das cidades de Apuí, Borba, Careiro, Coari, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Maués, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte e Tefé.

Durante a abertura do curso, o presidente da Ciama, Sidney Monteiro, destacou que a oferta de cursos gratuitos para promover a capacitação de servidores do interior e otimizar a qualidade dos serviços prestados à população faz parte das ações da Companhia em atendimento à Política de Desenvolvimento de Pessoal implementada pelo governador José Melo.

“Este foi o primeiro passo dos cursos que pretendemos levar ao conhecimento dos funcionários das prefeituras dos municípios do Estado. Até porque entendemos que o conhecimento é fator que alavanca o desenvolvimento”, disse.

De acordo com Sidney Monteiro, a oferta destes cursos e dos próximos que serão oferecidos vem ao encontro das mudanças de cargos políticos.

“Com a renovação da maioria dos prefeitos do interior, o quadro funcional das prefeituras muitas vezes sofre uma alteração e a equipe nova não tem a mesma experiência necessária. É uma maneira de levarmos ao município o conhecimento para o funcionário entender como funciona a parte administrativa do Estado”.

O curso de Direito administrativo está sendo ministrado pelo especialista em Direito Processual Civil e procurador da Ciama, Igor Rebelo, e segue até a sexta-feira (5), com aulas via satélite, por meio do IPTV, e atendimento via chat em tempo real ou via email.

Oferta de Serviços gratuitos

O presidente da Ciama, Sidney Monteiro, destacou ainda que muitas prefeituras no interior perdem recursos financeiros, via emendas parlamentares, por falta de apresentação de projetos.

“Então a Ciama está contactando com os prefeitos das 61 cidades do interior. Estamos oferecendo serviços de assessoria técnica especializada na captação de recursos, via emenda parlamentar ou via Governo Federal por meio do Sistema de Convênios; de elaboração de projetos de engenharia; fiscalização de obras; e auxílio em processos licitatórios. Contamos com uma equipe multiprofissional e estamos à total disposição para atender as prefeituras”, finalizou.

