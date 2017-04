Chuvas fortes em Manaus deixam áreas de risco em alerta

Com as fortes chuvas, aumenta a preocupação de moradores que vivem nas áreas de risco ou nas proximidades delas. Um levantamento feito pela Defesa Civil revela que este ano foram identificadas em Manaus 734 áreas propícias ao risco de deslizamentos. Ainda segundo o estudo, do dia 1º de janeiro deste ano ao dia 25 de abril, 1.074 famílias foram afetadas por desastres naturais ocorridas nesses locais.

O relatório do “Mapeamento das áreas de risco da zona urbana de Manaus”, que teve início no mês de fevereiro deste ano, com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), classifica os pontos em quatro categorias, de acordo com o grau de risco: baixo, médio, alto e muito alto.

O secretário municipal da Defesa Civil, Claúdio Belém, destacou que as vistorias de campo contam com a participação de profissionais da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e CPRM, avaliando áreas consideradas com risco alto de deslizamentos e alagamentos. “O levantamento é realizado ao longo do ano e a previsão de entrega do relatório de atualização é no fim do ano”, informou o secretário.

Atualmente, as maiores concentrações de áreas de riscos da cidade ficam localizadas nas zonas Norte e Leste, que possuem terrenos mais desnivelados. Na Zona Leste, os bairros Jorge Teixeira, Mauazinho, Santa Inês, João Paulo e Gilberto Mestrinho, composto por três comunidades, Grande Vitória, Nova Conquista e Nova Vitória, possuem a maior concentração de áreas de risco.Na Zona Norte, a mais populosa de Manaus, os bairros Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Cidade Nova e Cidade de Deus também aglomeram vários pontos de perigo aos moradores.

Prevenção

A Defesa Civil municipal atua no trabalho de prevenção de desastres com o monitoramento de pluviômetros instalados na capital e com o auxílio dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que moram em áreas consideradas de risco. Tais voluntários são moradores que quando identificam algo que, pode representar um risco, avisam a Defesa Civil.

Todos os voluntários passaram por curso de noções de Defesa Civil, percepção de risco, meio ambiente e sustentabilidade e primeiros socorros, além de visitas em locais de diferentes de tipos de risco geológico

para reconhecimento.

A doméstica Solange Costa, 43, moradora do bairro Mauazinho, relata que nos dias de chuva é um desespero total dela e dos vizinhos. “Temos o apoio da Defesa Civil, mas ninguém sabe o que pode acontecer conosco, só temos a pedir a Deus que nada aconteça”, declarou.

