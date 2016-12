Chuvas devem continuar até o Natal em Manaus

O período chuvoso deve continuar em Manaus, mesmo com o início do verão em todo o país nesta quarta-feira (21). A previsão é de tempo instável com chuva para os próximos dias, além de céu parcialmente nublado e possíveis trovoadas em áreas isoladas. As temperaturas serão amenas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta quarta, a previsão é de tempo nublado com previsão de chuva durante a noite. A mínima é de 23° e a máxima de 31°. Na quinta-feira (22), o tempo estará com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Entretanto, a noite terá mínima de 24° e máxima de 31°.

Já na sexta-feira (23), também será de sol com algumas nuvens. Há possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite, a mínima será de 23° e máxima de 32°.

No fim de semana, o clima também será de chuva. O sábado (24) terá sol com muitas nuvens durante o dia. No domingo (25), feriado de Natal, o tempo será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite a mínima é de 23° e máxima de 30°.

Verão

Nesta quarta, começou o verão no Hemisfério Sul do país que vai até o dia 20 de março de 2017. A previsão é de que as temperaturas sejam mais amenas do que as registradas no verão passado, quando o fenômeno El Niño provocou um aumento nas temperaturas e nas chuvas em algumas regiões.

Na Região Norte, a previsão é de que a precipitação seja dentro da média histórica, com leve tendência a ter uma estiagem. Segundo a climatologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Renata Tedeschi, em Manaus, chove devido ao fenômeno El Niño, mas deve fazer calor nos próximos dias.

