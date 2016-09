Chuva rápida e intensa deixa ruas de Manaus alagadas, principalmente na Zona Oeste

Apesar de ter sido rápida, a chuva que caiu na manhã desta sexta-feira (9) em Manaus alagou diversas ruas da capital, deixando o trânsito complicado em multas áreas. A Defesa Civil do Município e o Corpo de Bombeiros registraram alguns chamados.

O igarapé da avenida Brasil, nas proximidades do Mini Shopping da Compensa, na Zona Oeste, transbordou e alagou parte da via, deixado os comércios e casas nas proximidades inundados. O trafego na área também foi bastante prejudicado por conta do volume de água que rapidamente cobriu o asfalto.

A avenida Bom Pedro, na mesma zona, também ficou alagada. Os pedestres que passavam pelo local tiveram que se abrigar nos bancos das paradas de ônibus.

Também foram registrados alagamentos em partes da avenida Rodrigo Otávio, na Zona Leste da cidade, nas proximidades do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Inpa), o transito no local ficou com lentidão.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado por volta das 10h10 para o resgate de três pessoas que estariam presas em uma casa, situada na rua Alvares de Azevedo, – Conjunto Aruanã, Zona Oeste. O imóvel teria sido inundado pela água da chuva.

Conforme os Bombeiros, a residência é de dois pisos e as pessoas estão no piso superior. O primeiro cômodo da casa estaria todo alagado. A corporação mandou uma viatura para o local.

Já a Defesa Civil do Município registrou, até às 10h45, três ocorrências, sendo alagamentos na avenida Rio Negro, Santo Agostinho, e rua São João, na Compensa; e um risco de desabamento de casa na rua da Indústria, também Compensa. Outros chamados devem ser registrados nas próximas horas.

Temperatura

Conforme o Serviço de Proteção da Amazônia (Sipam), a chuva rápida e intensa foi ocasionada devido a propagação de algumas áreas de estabilidade sobre a cidade.

A previsão para manhã desta sexta-feira é de céu nublado com trovoadas, durante a tarde o céu estará parcialmente nublado. A temperatura para todo o dia é de 29° a 30°.

Por Mara Magalhães