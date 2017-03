Chuva forte causa deslizamentos e pontos de alagamento em Manaus

Apesar de rápida, a forte chuva que atingiu Manaus, na tarde desta quinta-feira (16), causou deslizamento de barranco, riscos de desabamentos de barrancos e residências, além de vários alagamentos. Até as 15h30 a Defesa Civil registrou cinco ocorrências.

Conforme a Defesa Civil todas as ocorrências foram registradas pela Central 199. Na rua Amizade, Comunidade Nova Vitória, na Zona Leste, foi registrado um risco de desabamento de uma casa de alvenaria.

A área do Centro da cidade ficou completamente alagada, causando congestionamento no trânsito. A avenida Getúlio Vargas ficou intrafegável.

Também na Zona Leste foram registradas um deslizamento de barranco, que ocorreu na rua Enxofre, comunidade Santa Inês. Na mesma área também foi registrado outro risco de deslizamento de barranco, dessa vez na na rua Juruar, no loteamento Novo Reino.

No bairro da Paz, na rua Henoch, Zona Centro-Oeste, foi registrado outro deslizamento de barranco. No bairro Compensa, na rua do Porto, foi registrado um risco de deslizamento de residência.

Moradora da rua Amizade, no Nova Vitória, a doméstica Leucimar dá Silva Uchôa, mãe de 3 filhos, de 3, 6 e 8 anos, disse que não sabe mais o que fazer, pois toda vez que chove o problema e o desespero é o mesmo.

“Toda vez que chove é a mesma situação. Meus vizinhos jogam lixo e a rua inunda, fazendo com a água desça com mais força em direção a minha casa. Minha casa é de alvenaria, mas está começando a aparecer rachaduras. Tenho medo de um dia acordar com terra na minha cabeça”, disse.

Uma equipe dá Defesa Civil visitou a residência e constatou que o local se encontra em risco. “O risco é eminente. Se não tomar as devidas providências, pode acontecer algo ainda pior. Iremos efetuar o cadastro e conversar também com a Seminf, para que seja construída uma escada na parte que dá acesso a casa da Leucimar e de outras pessoas”, explicou o agente dá DC, Jairo dá Silva Melo.

A reportagem esteve no local e registrou o drama de algumas famílias. No caso da residência com risco de desabamento na Nova Vitória, doações podem ser feitas por meio do 99415-7700/ 99233-4219.

Mara Magalhães

Com informações de Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO