Chuva forte causa alagações e deslizamento de barranco em Manaus

Várias áreas de Manaus ficaram alagadas em decorrência da forte chuva, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (11). O Distrito Industrial, na Zona Sul, é um dos bairros mais atingido. Uma ocorrência de deslizamento de barranco também foi registrada na Zona Leste. Não houve feridos.

Fotos e vídeos, que estão circulando nas redes sociais, mostram a avenida Buriti bastante inundada. Em um dos arquivos, moradores registraram a avenida Manaus 2000 tomada pelas águas do igarapé, que transbordou.

Por volta das 15h25, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) informou, por meio do seu Twitter, que não havia retenção na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul. Os agentes pediram cuidado dos motoristas com a velocidade em decorrência da chuva.

Deslizamento

O caso de deslizamento de barranco foi registrado na rua São José de Amatari, bairro São José, Zona Leste. De acordo com a Defesa Civil, uma equipe foi ao local e identificou que ninguém ficou ferido. Nenhuma casa foi afetada.

Ainda conforme o órgão, apenas a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foi acionada para fazer uma obra de contenção, com escoramento da encosta, e assim evitar o agravamento do deslizamento.

Meteorologia

Segundo dados do setor de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet), de acordo com imagens do radar e do satélite, apontaram chuva de intensidade moderada, entre dez e 20 minutos, em vários pontos da cidade. Além disso, o serviço meteorológico mostrou que teriam trovoadas e rajadas de vento.

Previsão para noite

Ainda conforme o Sipam, a noite será nublada a parcialmente nublado com pancadas de chuva e parcialmente nublado no período da madrugada. A temperatura pode variar entre 33 a 24ºC.

Manoela Moura

EM TEMPO