Chuva em Manaus resulta em acidentes de trânsito e deslizamentos de terra

A forte chuva que atingiu Manaus, na manhã desta terça-feira (31), causou alagamentos, acidentes de trânsito, deslizamento de barranco e desabamento de muros. A Defesa Civil no município registrou, até às 11h, quatro ocorrências oficiais.

Quatro casas ficaram alagadas na rua I no bairro Armando Mendes, na Zona Leste da cidade. De acordo com moradores da área, toda vez que chove na cidade, os bueiros transbordam e água invade as residências.

“Toda chuva, por mais fraca que seja, está alaga tudo. Devido ao lixo, os bueiros transbordam. Estamos sofrendo bastante com a essa situação, sempre temos prejuízos. Da última vez a Defesa Civil esteve aqui, mas falaram que a situação não era com eles e sim com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Outros pontos da cidade ficaram alagados. Um trecho da avenida Brasil, nas proximidades do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou ficou praticamente intrafegável. A rua Creuza Coelho, no Zumbi 2, Zona Leste também ficou alagada. Outras alagações foram registradas na avenida Japurá, no bairro Praça 14, Zona Sul e na avenida José Romão, próximo à avenida Cosme Ferreira.

No bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, uma parte da feira do bairro quebrou durante a forte chuva.

A Defesa Civil registrou um desabamento de muro, rua Doutor Iolanda no Zumbi. Dois deslizamentos de barranco, sendo um na rua Manacapuru no Nova Conquista, na Zona Sul e o outro na rua 1 de maio, bairro Nova Vitória, Zona Leste, mesmo bairro onde uma mãe e as três filhas morreram soterradas após um forte temporal, no dia 27 de dezembro do ano passado.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou, pelos menos, dois acidentes durante a chuva, sendo um com danos materiais na avenida Epaminondas com Ramos Ferreira no Centro da cidade e outro com vítima lesionada, na avenida André Araújo no sentido bairro-Centro.

Agentes do Manaustrans estão em vários pontos da cidade orientando os condutores.

Mara Magalhães

EM TEMPO