Chuva e congestionamento são justificativas dos candidatos no segundo dia do Enem em Manaus

Em Manaus, chuva e congestionamento no trânsito marcaram a manhã do segundo dia da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (6). Nos locais de provas, os portões que foram abertos às 10h e fechados às 11h, tiveram muitos candidatos que chegaram com antecedência e também dentro do horário, mas houve pessoas que chegaram atrasadas e não puderam entrar.

A equipe de reportagem visitou o Colégio Amazonense Dom Pedro, na avenida Sete de Setembro, o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, na rua 10 de Julho e o Centro Universitário do Norte (Uninorte/Laureate), na rua Joaquim Nabuco, todos localizados no Centro da capital. Por volta de 9h45, se formou uma grande movimentação de candidatos que chegaram cedo, com o intuito de não perder a prova do Enem.

Alice Gomes, 18, natural do município de Careiro da Várzea (a 26 quilômetros de Manaus), que pretende fazer o curso de enfermagem, ressaltou que acordou de madrugada para chegar em tempo hábil e evitar quaisquer transtornos. “Eu saí de lá 4h, peguei lancha e ônibus para chegar aqui, por volta das 9h30. Tudo é questão de se organizar porque essa prova é importante”, disse.

Enquanto Lucas Trindade, 20, que mora no bairro Monte dos Oliveiras, Zona Norte, conseguiu realizar prova no primeiro dia do Exame, mas não chegou a tempo neste domingo. Ele alega que o atraso ocorreu devido à demora do ônibus. “Infelizmente não consegui chegar a tempo porque meu ônibus demorou muito a chegar. Estava na parada desde às 9h30 e ele não passava. Agora é tentar na próxima, não vou desistir, sempre firme e forte”, disse o candidato, agora eliminado, que pretendia fazer para o curso de engenharia de automação.

Aproximadamente 8,4 milhões de estudantes, em 1.727 municípios estavam inscritos no Enem 2016. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) na próxima quarta-feira (9). As notas do desempenho individual do candidato ainda não têm data para serem divulgadas.

A prova

O exame trouxe temas como a crise dos refugiados na Europa, a manutenção de comportamentos machistas na sociedade atual e as recentes discussões sobre a democratização de espaços urbanos. Questões de filosofia sobre Platão e as ditaduras em países da América Latina no século 20, assim como questões sociais como a discriminação racial e a política brasileira também foram abordadas.

No total, os candidatos respondem 180 questões de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagem e Códigos e Matemática, além da redação.

O Inep divulgou em uma rede social, minutos depois que a prova começou, que o tema a ser abordado na redação deste ano seria sobre o combate a intolerância religiosa no Brasil.

As redações serão avaliadas de acordo com cinco competências: domínio da norma-padrão da língua escrita, compreensão da proposta da redação e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema; capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações para defender um ponto de vista; conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaboração de proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Portal EM TEMPO

Com informações de Diogo Dias e agências