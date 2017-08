Chuva de granizo atinge Manicoré e traz prejuízos; especialista explica o fenômeno

Uma forte chuva atingiu a região do Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré (331 km distante de Manaus), no Amazonas, e moradores ficaram assustados com a quantidade de granizos que caiu na cidade. A precipitação ocorreu por volta das 15h desta quarta- feira (16). De acordo com testemunhas, os granizos danificaram telhados de residências e comércios e deixou a população em alerta sobre esse fenômeno.

A reportagem conversou com o chefe de divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), Ricardo Dallarosa, para explicar como ocorre a chuva de granizo, um fenômeno que acontece com o encontro do ar quente, que sobe da superfície terrestre, e entra em contato com o ar frio das nuvens localizadas nos pontos mais altos da atmosfera. O especialista afirmou que em dias quentes, como o desta quarta, é natural que em algum lugar caía granizo porque estamos no verão amazônico (que ocorre em meados do mês de agosto até o final de setembro), onde sempre há a elevação de temperatura no Amazonas.

Moradores mostram as pedras de grazino na tarde desta quarta – Divulgação “As nuvens de granizo precisam de calor e umidade para se formar. Quando o clima está bem quente e úmido, faz grandes massas de ar, cheias de vapor, subirem. Ao esfriarem, elas dão origem a enormes nuvens de tempestade em forma de bigorna: as chamadas cúmulos-nimbos, que são massas de ar de temperatura extremamente baixa e que ficam localizadas nas partes mais elevadas da atmosfera e podem trazer tormentas fortes, incluindo granizo”.

O meteorologista explica ainda que dentro da nuvem, a pedra de granizo vai ganhando peso até cair. As nuvens de tempestades fortes contêm em seu interior correntes de ar que sobem e descem. O ar quente empurra para cima as gotas de água, que formam a nuvem. Quando elas atingem a altura de 5 quilômetros (onde a temperatura é inferior a 0ºC), congelam e viram pedras, que tendem a cair.

“Por isso, o granizo se choca com outras gotas e cristais de gelo e vai aumentando de tamanho. Quando seu peso é suficiente para vencer o ar quente que a sopra para cima, a pedra desaba”, ressalta o especialista.

Dallarosa contou que em Manaus sempre acontece esse fenômeno, geralmente em áreas isoladas e é pouco divulgado. “Na capital e no interior sempre cai granizo. O problema é que nunca é divulgado, mas as pessoas não precisam temer o fenômeno porque é algo natural e comum& #8221;.

