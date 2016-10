Chuva com ventania derruba árvores e causa deslizamento de barranco em Manaus

A chuva que atingiu Manaus no final da manhã desta quinta-feira (6) derrubou árvores e complicou o trânsito em diversos pontos da cidade. Até às 12h20, a Defesa Civil do município já havia registrado, oficialmente, três ocorrências.

Segundo o órgão, o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) alertou de que haveria chuva de intensidade moderada, “com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento”. Ainda de acordo com o alerta, poderia ocorrer chuvas isoladas.

As ocorrências registradas pela Defesa Civil tratavam de um deslizamento de barrando na rua Criciúma, no bairro Novo Israel (Zona Norte); um destelhamento no bairro Educandos (Zona Sul); e risco de tombamento de árvore na avenida Darcy Vargas (Zona Centro-Sul).

“As imagens do radar meteorológico de Manaus mostram células convectivas à nordeste da cidade e poderá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de trovoadas isoladas e rajadas de vento em grande parte da cidade, preferencialmente nos setores norte e leste”, informa o boletim.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foi acionado devido às quedas das árvores. Segundo a corporação, a equipe foi deslocada para as zonas Norte e Leste após triagem feita pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Portal EM TEMPO