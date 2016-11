Chuva com rajadas de vento complica trânsito em pontos de Manaus; bairros ficaram sem energia elétrica

A forte chuva com rajadas de vento – que atingiu Manaus nesta quinta-feira (17) – derrubou árvores e fios de alta tensão, deixando bairros da Zona Oeste de Manaus sem energia elétrica, além de deixar semáforos apagados, prejudicando o trânsito. Até às 12h15, a Defesa Civil do município não havia registro oficial de nenhuma ocorrência.

Por volta das 10h, um fio de alta tensão caiu em cima de um caminhão, nas proximidades do porto do São Raimundo, na Zona Oeste.

De acordo com a Eletrobrás Amazonas Energia, devido à chuva acompanhada pelos fortes ventos, houve uma descarga atmosférica que atingiu um poste de iluminação pública que caiu sobre a rede elétrica, afetando o alimentador que atende a localidade, deixando as adjacências sem energia elétrica.

Conforme a Eletrobrás, não houve vítimas e as equipes da concessionária já estão no local para fazer os reparos e normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível.

Os semáforos na avenida Atroaris com avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, ficaram apagados. Outro ponto da cidade que teve o trânsito prejudicado também por causa dos semáforos, foi no cruzamento da avenida Marciano Armond com avenida Umberto Calderaro e na avenida Marciano Armond até a Maceió, no bairro Adrianópolis.

Outro fato que atrapalhou o trânsito na cidade foram as ocorrências de quedas de algumas árvores nas proximidades da ponte Rio Negro na Zona Oeste.

No bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, outra árvore caiu na rua Antônio Raposo Taváres, deixando-a intransitável. Na rua Presidente Dutra com Kako Caminha, sentido Glória/Álvaro Maia também houve registro de queda de árvore.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO