Chuva causa deslizamentos e pontos de alagamentos em Manaus

A forte que atingiu Manaus, na manhã desta sexta-feira (3), causou alagamentos e deslizamento de barranco em alguns pontos da cidade. Até às 10h30, a Defesa Civil já havia registrado quatro ocorrências oficiais.

Várias ruas da comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade, ficaram completamente alagadas causando transtorno para pedestres e motoristas.

Também foram registrados pela Defesa Civil, por meio do número 199, um deslizamento de barranco, no bairro Novo Israel, e outro na avenida Preciosa no Monte das Oliveiras, ambos na Zona Norte.

Outra ocorrência registrada é um risco de deslizamento de barranco na comunidade João Paulo, na Zona Leste. Todas as ocorrências estão sendo acompanhadas por servidores da Defesa Civil.

Mara Magalhães

EM TEMPO