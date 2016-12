Chuva causa desabamentos, alagamentos e acidentes de trânsito

Três ocorrências foram registradas pela Defesa Civil Municipal durante a manhã de forte chuva nesta sexta-feira (16). Dois deslizamentos e um desmoronamento de residência precisaram ser atendidos por agentes do órgão.

No bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital, um barranco cedeu na rua São Miguel e outro no beco Lisboa. Os acidentes não deixaram feridos, mas os moradores das proximidades dos locais estão em estado de alerta.

Já no Zumbi, Zona Leste, foram os soldados do Corpo de Bombeiros quem atenderam ao chamado de moradores depois que parte de uma casa desabou. Houve apenas danos materiais.

Trânsito

Ainda durante a manhã desta sexta-feira (16), quatro acidentes de trânsito foram registrados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans). O caso mais grave foi na Avenida Coronel Teixeira, a Estrada da Ponta Negra, Zona Oeste, quando o condutor de um veículo modelo Onix perdeu o controle e bateu em um poste no meio fio. Dois homens ficaram feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens do carro.

Outras duas colisões foram registradas por volta das 10h30. Na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte uma colisão entre dois veículos de pequeno porte não deixou feridos. Já na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste, um micro-ônibus colidiu um veículo de passeio. O acidente não deixou feridos, mas complicou o trânsito congestionado naquela região.

Alagamento

Algumas casas que ficam em uma área de risco foram inundadas no conjunto Francisca Mendes, Zona Norte. Entre elas está a residência da dona de casa Gleiciane de Souza, 36. De acordo com Gleiciane um igarapé que passa próximo a sua rua transbordou.

“Não é a primeira vez que acontece, toda vez que chove muito o lixo entope a tubulação e o igarapé entra na minha casa. Aqui moram oito pessoas, inclusive meu pai que é idoso e tem problema de saúde. Aí fica complicado para nós”, relatou a dona de casa.

Assista o vídeo a baixo

Vídeo: arquivo pessoal

Portal EM TEMPO