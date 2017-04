Chuva causa desabamento de casa e deixa ruas alagada

Por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (5), uma casa desabou no Beco Maracujá, Rua Jambo, bairro João Paulo. Ainda não se sabe a quantidade de pessoas que estavam dentro da residência no momento do acidente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada para atender o caso.

Além do desabamento, foi possível ver, nas primeiras horas da manhã, ruas inteiras alagadas. Foi o caso da Avenida Torquato Tapajós, que liga a Zona Norte de Manaus ao Centro. Os carros trafegavam em apenas uma das faixas no sentido bairro, o que causou engarrafamento naquela área.

Problema parecido foi visto no viaduto entre as Avenidas Djalma Batista e Álvaro Botelho Maia, no Centro. Onde uma poça de água causou a pane de pelo menos quatro veículos e complicou o fluxo do trânsito.

A rua Gurupi, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, também foi palco de alagação. De acordo com a assessoria da Defesa Civil do Estado, o órgão recebeu um chamado com informações de que três casas teriam sido invadidas pela água da chuva. Não há registro de feridos até o momento.

Já na Rua Santa Rita, no Santo Agostinho, Zona Oeste, uma árvore tombou. Também houve alagações nos bairros Petrópolis, no Jardim Primavera e no Parque 10 de Novembro.

Até o momento, os órgãos responsáveis registraram pelo menos 12 ocorrências.

EM TEMPO