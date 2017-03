Chuva causa alagamentos, deslizamentos e acidente em Manaus

A intensa chuva que atingiu a capital amazonense na manhã desta segunda-feira (6), causou alagações, riscos de desabamentos, deslizamentos de barrancos e acidentes de trânsito. Até as 12h a Defesa Civil de Manaus registrou cinco ocorrências.

No bairro Cidade Nova, na Zona Norte da cidade, várias ruas ficaram alagadas. Um trecho da avenida Brasil na Zona Oeste, também ficou alagado após o igarapé transbordar. Outra área que ficou alagada foi a avenida Torquato Tapajós, o que fez com que o trânsito ficasse congestionado.

Conforme o órgão, também foram registrados dois riscos de desabamento de residência, na comunidade Raio de Sol, além de dois deslizamentos de barranco no Alfredo Nascimento, ambos na Zona Norte.

Um acidente de trânsito foi registrado durante a chuva. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), um carro modelo Siena, de cor Cinza, placa JXE-9932 colidiu com um poste de iluminação pública, na avenida Max Teixeira, em frente ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam). Nã há informações de feridos. O Portal Em Tempo acompanha ocorrências de chuvas na cidade e pode trazer mais informações em novas publicações.

Mara Magalhães

EM TEMPO