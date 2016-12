Chuva causa alagações em Manaus; veja o vídeo

Mais de 20 famílias do beco São Paulo, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, sofrem com constantes alagações em suas residências em decorrência de chuvas. A situação mais recente aconteceu no início da noite desta terça-feira (20) quando um temporal atingiu a capital. Segundo os moradores da região, as alagações ocorrem por causa do péssimo serviço de drenagem de esgoto em uma empresa de contêineres, situada na entrada do beco.

A cabeleireira Brenda Cristina, moradora do local, destacou que a cada chuva acontece uma nova alagação e, com isso, sempre há prejuízos materiais. “Já perdi a conta de quantas vezes a minha casa é invadida pela água. Prejuízos totalizam mais de R$ 5 mil apenas no meu imóvel. Guarda-roupas, máquina de lavar, fogão, tudo isso eu já tive que comprar de novo, pois foi danificado pela água. Eu temo que qualquer dia desses os prejuízos sejam ainda maiores, pois a água entra com tanta força nas casas que corre o risco de derrubar paredes”, revelou.

Cristina ressaltou ainda que os moradores do local já realizaram diversas denúncias à Defesa Civil do Município, mas até o momento não foi realizado nenhuma medida de segurança para resolver o problema. “Essa situação vem acontecendo desde janeiro deste ano, quando o muro da empresa desabou. O proprietário do terreno levantou outro muro, mas aí vieram as consequências. Não sabemos ao certo que tipo de serviço foi feito, mas com certeza foi de péssima qualidade. Aguardamos uma posição da Defesa Civil, mas parece que só vão tomar alguma providência quando algo de pior acontecer”, frisou.

A Defesa Civil informou que, no último dia 13 de dezembro, realizou uma visita de campo, com a presença de técnicos e engenheiros do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Secretaria Municipal de Infraestrutura, no beco São Paulo, onde o proprietário da empresa de contêineres foi notificado para resolver o problema de drenagem no terreno evitando, assim, que moradores do beco tenham suas casas alagadas.

Ocorrências no Centro

Os cidadãos que dependem do transporte público ficaram ilhados na noite de hoje em paradas de ônibus na região central da cidade. Na avenida Getúlio Vargas, a água chegou a invadir alguns estabelecimentos comerciais e, inclusive, muitas pessoas precisaram subir nos bancos de concreto nas paradas para não se molharem.

No cruzamento das avenidas Visconde de Porto Seguro e Leonardo Malcher, também no Centro, uma árvore caiu sobre as vias e dificultou o tráfego de veículos.

Até a publicação desta matéria a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) não registraram nenhuma ocorrência em decorrência da chuva.

