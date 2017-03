Chuva causa acidentes e engarrafamento nas principais vias de Manaus

Alguns acidentes e pontos de engarrafamento foram registrados, no início da noite desta terça-feira (14), por conta da chuva forte que atingiu a cidade de Manaus durante todo o dia. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) registrou, durante este período, ao menos sete ocorrências, entre elas uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio, na rotatória do bairro Armando Mendes, Zona Leste.

Não há confirmação sobre feridos, mas há lentidão no tráfego de veículos da via. Agentes de trânsito foram acionados para o local e auxiliam condutores que passam pela rotatória.

Mais cedo, por volta das 17h40 e 18h, dois ônibus do transporte público sofreram pane mecânica, sendo um na avenida Darcy Vargas e outro na avenida Torquato Tapajós (sentido bairro-Centro). Também houve complicação no trânsito. Além disso, foram registrados ainda dois acidentes de trânsito, um por volta das 17h50, na avenida Mário Ipiranga Monteiro com rua Rondônia, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e outro por volta das 18h10, na avenida Constantino Nery, próximo ao clube Sírio Libanês, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

Um motociclista também ficou ferido após se envolver em uma colisão na avenida Constantino Nery com avenida Ayrão, bairro Centro, e precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Isac Sharlon

EM TEMPO