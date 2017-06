Chuva aumenta riscos após rompimento de adutora no Gilberto Mestrinho

Os trabalhos de recuperação do trecho da rua Londres, realizados pela Manaus Ambiental, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, onde uma adutora rompeu e alagou várias casas , foram interrompidos devido à forte chuva que atinge a cidade na manhã desta quinta-feira (8). Há risco de novo desmoronamento.

A adutora rompeu, na tarde desta quarta-feira (7). Conforme o secretário da Defesa Civil do município, Cláudio Belém, que esteve no local nesta quinta-feira (7), sete casas foram atingidas pelas águas, sendo que somente uma residência corre o risco de desabamento.

Segundo o secretário, a Manaus Ambiental retirou as pessoas que tiveram as casas alagadas e as levou para um hotel, onde ficarão até as obras serem concluídas.

O aposentado Efigênio Silva, de 65 anos, dono da casa que corre o risco de desabamento, contou que teve vários prejuízos devido à alagação.

A Manaus Ambiental retirou as pessoas que tiveram as casas alagadas e as levou para um hotel – Fotos: Márcio Melo

“Eu estava no andar de baixo quando escutei o barulho, assim que eu subir para ver o que estava acontecendo, me deparei com a água e a lama entrando na minha casa. Foi um desespero, ficamos assustados. Perdi geladeira, fogão e outras coisas”, contou o aposentado.

Ainda segundo o morador, a Manaus Ambiental informou que vai indenizá-lo. “No momento estou na casa da minha filha, mas eles falaram que vão me indenizar”, finalizou.

Devido à chuva, os trabalhos da Manaus Ambiental foram interrompidos, mas, assim que a precipitação amenizar, os trabalhos serão retomados. Outros moradores da rua Londres, temem que a situação se repita.

“Estamos com medo. Com essa chuva, a situação pode se repetir. A casa do seu Efigênio pode desabar durante a chuva, está muito perigoso”, falou Marcos Andrade, de 35 anos.

Em nota, a Manaus Ambiental informou que o serviço de correção no vazamento da rua Londres foi concluído na madrugada desta quinta-feira (8). O sistema de distribuição de água foi religado e o abastecimento está funcionando dentro de sua normalidade.

Ainda conforme a nota, a empresa informa ainda, que os serviços de limpeza e recomposição da rua já estão em andamento com prazo para finalização total até esta sexta-feira (9).

