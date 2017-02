Chuva atrasa início do primeiro dia de desfiles no Sambódromo

Com 45 minutos de atraso, devido à chuva, a Escola de Samba do Grupo C, Leões do Barão Aç ú, abriu o Carnaval de Manaus 2017. Nesta sexta-feira (24), no total, 14 escolas dos grupos de acesso A, B e C invadem a avenida do Sambódromo, na Zona Centro-Oeste.

Mais de mil pessoas prestigiam os desfiles e os enredos que vão da tradicional história amazônica do boto cor de rosa ao centenário do samba em seus estilos.

As escolas do grupo C foram as primeiras a entrar no Sambódromo a partir das 20h45. Cada agremiação tem 25 minutos de apresentação.

A autônoma, Rosa de Oliveira Ferreira, 48, acompanha a passagem das agremiações ao lado do gradil para sentir na pele o tocar das baterias.

“Mesmo em pé, amo ver as escolas passando ao meu lado. Nunca fico na arquibancada porque é como sentir o bater do meu coração junto com a bateria”, disse a autônoma, ques prestigia o Carnaval de Manaus há mais de 10 anos.

Torcedora da Primos da Ilha, última escola a se apresentar no primeiro dia de desfile, a comerciante Ana Maria Toledo, 37, trouxe as duas filhas, de 7 e 5 anos, para o Desfile do Grupo de Acesso.

“Eu preferi trazer hoje as minhas filhas porque tem menos pessoas no Sambódromo. Elas amam o Carnaval e mostramos para elas mergulho cultural que esta festa proporciona. É importante para o crescimento e desenvolvimento delas. Estamos pulando carnaval em família e cercada por segurança”.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), as polícias Militar e Civil, equipes de limpeza, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU) fazem a segurança e vistoria no Sambódromo de Manaus

Bruna Souza

EM TEMPO