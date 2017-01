Chuva atinge todas as zonas de Manaus e deixa ruas alagadas

Conforme alertou o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), já chove em vários pontos de Manaus. Em algumas áreas da cidade a forte chuva começou durante a madrugada desta sexta-feira (13).

Até a publicação desta matéria, a Defesa Civil do município ainda não registrou nenhuma ocorrência oficial, porém já foram registradas ruas alagadas em diversos bairros.

Mesmo sem nenhum registro de ocorrência, a Defesa Civil mandou uma equipe para o bairro Mauazinho, na Zona Leste para monitorar a área, pois segundo o órgão, o bairro tem o maior número de edificações em áreas de risco.

A avenida Buriti, no Distrito Industrial, na Zona Leste ficou completamente alagada. Ruas da Cidade Nova, Nova Cidade, também registram alagamentos. No parque Mauá, também houve o mesmo registro, com água da chuva invadindo casas.

Logo cedo, o Sipam informou que, as imagens do radar e do satélite meteorológico de Manaus mostravam a chegada de um sistema convectivo na Zona leste da cidade, distante 50 Km.

A previsão é que ocorram pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em vários pontos da cidade. Estas pancadas de chuva deverão vir acompanhadas de trovoadas e poderão ocorrer eventuais rajadas de vento. O sistema deverá atuar por 1 a 2 horas e as chuvas mais significativas deverão durar entre 10 a 20 minutos.

Mara Magalhães

EM TEMPO