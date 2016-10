Christopher Marlowe será creditado como coautor em obra de Shakespeare

A Oxford University Press, editora vinculada à universidade inglesa, anunciou que sua nova edição das obras de William Shakespeare (1564-1616) trará pela primeira vez Christopher Marlowe (1564-93) como coautor de três peças.

Visto como maior rival de Shakespeare, Marlowe, autor de ‘A Trágica História do Doutor Fausto’, entre outras, teria escrito a maioria dos versos de ‘Henrique 6º, Parte’ e colaborado nas outras peças de mesmo título, as partes 2 e 3 de ‘Henrique 6º’.

Gary Taylor, um dos editores e professor da Universidade da Flórida, nos EUA, afirmou ao ‘Guardian’: “Fomos capazes de verificar a presença de Marlowe naquelas três peças com bastante força e clareza. Eles não só influenciaram um ao outro, mas trabalharam um com o outro. Rivais às vezes colaboram”.

Já Carol Rutter, da Universidade de Warwick, na Inglaterra, rebateu, na BBC: “Shakespeare colaborou com todo tipo de gente, mas eu ficaria surpresa se Marlowe fosse uma delas. Ele começou sua carreira como ator numa companhia e colaborou com outros atores, que teriam Marlowe [de outra companhia] em suas mentes e vozes”.

A coautoria de Marlowe foi estabelecida para a OUP por uma equipe de acadêmicos que analisou o padrão de uso de palavras e frases, que se repetiam no trabalho do dramaturgo e no de Shakespare.

A cada nova edição de Shakespeare, nas últimas décadas, tem crescido o número de peças que ele teria escrito em colaboração -e de peças creditadas a ele. Na nova edição da Oxford, que sai neste mês de outubro no Reino Unido, são 17 em colaboração, entre elas uma nova peça creditada a Shakespeare, ‘Arden of Faversham’.

