Chris Brown segue Bruna Marquezine no Instagram, e Neymar alfineta o cantor

O cantor norte-americano Chris Brown começou a seguir Bruna Marquezine no Instagram na manhã desta sexta-feira (17).

O flagra foi feito pelo blog de celebridades “Bomba de Estrelas”, que publicou a informação na rede social.

A descoberta acabou chamando a atenção de Neymar Jr, namorado da atriz, que comentou a postagem alfinetando o cantor: “Se ele quiser falar com a Bruna é só me chamar no privado. Segura Chris… Único Brown que conheço é o Carlinhos”, escreveu.

Neymar e Bruna namoraram entre 2012 e 2014, se separaram e reataram no ano passado. Chris Brown, ex-namorado de Rihanna, também começou a seguir a cantora Anitta.

Folhapress