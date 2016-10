Choro de 4 crianças chama atenção de policial e casal é preso por abandono de incapaz na Zona Leste

Um homem de 33 e uma mulher de 26 foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira (24) por abandono de incapaz, no bairro Zumbi do Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na ocasião, uma viatura da polícia militar fazia patrulhamento no local quando avistaram quatro crianças, sendo três meninas com quatro, seis e sete anos e um menino de cinco, chorando na janela de uma casa.

A mais velha das crianças, com 7 anos, chamou a polícia e informou que estavam sozinhas há muito tempo. Os policiais tentaram acalmar as crianças por trinta minutos, momento em que os responsáveis chegaram.

Ao serem questionados, o pai disse que tinham ido deixar um dinheiro para uma prima. Segundo uma das crianças, essa situação acontece constantemente.

O casal foi preso em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e conduzido à delegacia para as providencias cabíveis. Após os procedimentos, pagaram fiança e foram liberados.

Com informações da assessoria