‘Chora capeta!’, diz pastor Silas Malafaia sobre vitória de Crivella no Rio

Em sua conta no Twitter, o pastor Silas Malafaia comemorou a vitória de Marcelo Crivella (PRB) para a prefeitura do Rio com uma série de posts provocando os eleitores do derrotado Marcelo Freixo (PSOL) e veículos de comunicação.

“Cambada de esquerdopatas se ferraram, tomaram uma lavada histórica. Calados!”, escreveu Malafaia, logo após o resultado da apuração, completando a mensagem com “muito kkkkk”.

Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella venceu as eleições com 59,36% dos votos válidos.

“Crivella venceu a intolerância, preconceito, manipulação jornalística, e o melhor, a esquerda comunista”, continuou Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

No primeiro post após o resultado, escreveu “Chora Capeta! Chora Freixo!”, provocando ainda o Psol, o PT, o jornal O Globo e a revista Veja, que publicaram nas últimas reportagens consideradas prejudiciais pela campanha de Crivella.

Por volta das 21h, voltou a provocar, perguntando se “a essa hora tem um pessoal na Lapa fumando maconha para tentar curar a ressaca”.

Nicola Pamplona

Folhapress