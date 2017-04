Chico Preto se adianta e lança pré-candidatura para deputado federal em 2018

O vereador Chico Preto (PMN) saiu à frente de todos os possíveis candidatos ao cargo de deputado federal e lançou, nesta sexta-feira (21), sua pré-candidatura à vaga, faltando mais de um ano para as eleições de 2018, no evento de comemoração dos 33 anos do Partido da Mobilização Nacional (PMN), que aconteceu no Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

Diante do atual cenário político, a legenda não descarta também a indicação do parlamentar municipal para o cargo majoritário.

No evento de aniversário da legenda, houve atrações musicais, anúncios de novas filiações e a participação do vereador Willian Abreu (PMN) e militantes da sigla.

O presidente Municipal do PMN, Sirlan Cohen, garante que este é o momento certo de lançar a pré-candidatura de Chico Preto, para deputado federal. “Não podia haver um momento melhor. A população está atrás de representantes com os quais se identifique. Como o Chico possui 18 anos de vida pública, e é ficha limpa, acreditamos que ele seja um bom nome para deputado federal. O PMN é um partido pequeno e achamos que é preciso começar cedo, levando as pessoas devagar ao interior nas nossas bases”, afirma Cohen.

Sirlan ainda garante que o lançamento não irá atrapalhar as atividades de vereador de Chico Preto e adianta que o partido já iniciou as visitas a cidades no interior do Estado. “Ele vai cumprir o mandato parlamentar até os últimos momentos com tranquilidade. Nós já iniciamos essa caminhada no interior e visitamos mais de dez municípios. Estamos começando pela região metropolitana e depois seguiremos para os municípios longínquos”.

O vereador Chico se mostrou grato pela confiança do PMN em chancelar o seu nome para uma disputa para deputado federal. “Tenho a convicção da estratégia, dos quadros e das articulações que são suficientes, para de forma igualitária disputar com outros partidos conseguir um bom resultado. Em 2016, alcançamos o objetivo que havíamos traçado de ter dois vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Agora, para 2018, um ano antes, começamos a construir com os filiados e com a sociedade em modo geral, esse objetivo”.

Questionado se há possibilidade de disputar vaga para algum cargo majoritário, diante do atual cenário político em que há nomes de figuras políticas expoentes do Amazonas, que estão sendo investigadas pela Lava Jato, Chico não descarta a possibilidade. “O que alcança figuras exponenciais da nossa política regional, pode ter consequência jurídicas, mas com certeza já tem consequência políticas. E o tempo vai mostrar o que é viável. Não descarto a possibilidade de conversar com partidos que tem projetos, propostas e que pensam parecido comigo, tendo as mesmas preocupações e vontade de fazer política com coerência, focado no cidadão”, afirmou o pré-candidato.

Já o vereador Willian Abreu (PMN), que se mostrou grato com o nome de Chico para pré-candidatura de parlamentar federal, afirmou que a legenda não rejeita também a possibilidade de colocá-lo para deputado, mas que ainda é cedo para se discutir. “Estou ligado agora na Câmara e nesse momento é focar e, quem sabe, pensar em uma candidatura

mais alta”.

Diogo Dias

EM TEMPO