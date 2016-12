Chico Preto lança candidatura à presidência da CMM

O vereador Chico Preto (PMN) apresentou, nesta quinta-feira (29), aos vereadores a candidatura à presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para a 17ª legislatura de 2017/2018. A eleição da nova Mesa Diretora será no próximo dia 1º de janeiro após a cerimônia de posse dos vereadores eleitos no Teatro Amazonas.

Nos últimos dias Chico Preto conversou com vereadores eleitos e reeleitos para apresentar sua proposta de campanha. Na opinião de Chico Preto, a atual administração não corresponde aos anseios da população e o processo de renovação é necessário para o parlamento.

“A atuação na Câmara precisa ser eficiente, combativa e em benefício de quem nos elegeu: o povo. Para que isso aconteça, o presidente da Casa deve ser alguém que dialogue com todos. A pauta de votação hoje é decisão do presidente. Entendo que ela deva ser elaborada com a participação de todos os partidos e deva incluir projetos de todos os vereadores. Isso só é possível com um novo Presidente que tenha experiência, que saiba dialogar e tenha palavra para cumprir os acordos políticos. Eu não vejo esse perfil na administração que se lança à reeleição”, afirmou Chico Preto.

O momento, afirma Chico Preto, é de aproximar a Câmara da população e dos vereadores tomarem as rédeas da Câmara acabando com o perfil subserviente ao Executivo.

Com informações da assessoria