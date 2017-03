Chic Bazar em edição especial do mês das Mulheres

O Chic Bazar promove nesta sexta-feira (17) e sábado (18), a partir das 10h, a edição “Especial do Mês das Mulheres”, que acontecerá no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

A programação traz uma surpresa no primeiro dia do evento, a participação do cantor Nunes Filho, o “Príncipe do Brega”, que fará uma apresentação em especial para todas as mulheres e também para o público presente, das 18h às 20h, no salão do centro de compras.

Para as mulheres em gestação o evento irá disponibilizar um espaço fotográfico, em parceria com a Super Book, para cliques nos dois dias de bazar.

De acordo com os organizadores do evento, esta é a oportunidade de aproveitar os mais de 80 stands de lojas com até 70% de descontos em acessórios, roupas para todas as idades, inclusive moda plus size, artigos de praia e fitness, lingeries e cosméticos, além de roupa de cama, mesa e banho.

A programação desta edição contará com sorteios de vale compras de R$ 50 até R$ 300 para os contemplados utilizarem nos próprios estandes participantes.

Além de muita música com espaço especialmente elaborado para as crianças se divertirem e os pais realizarem suas compras com conforto.

A organizadora Flávia Frota adianta que, nesta edição, o evento propõe uma novidade. “O espaço brechó e artesanato será um diferencial. As mulheres merecem esse carinho especial, estamos preparando tudo feito para nossas clientes”, comemora Flávia.

Serviço

O quê: Chic Bazar promove edição Especial das Mulheres, no Plaza;

Quando: Sexta-feira (17, das 10h às 20h, e sábado (18) das 10h às 22h;

Onde: Centro de Convenções Manaus Plaza, avenida Djalma Batista, nº 2100, bairro Chapada, Zona Centro-Sul;

Entrada Gratuita (Estacione com todo conforto no G6).

Com informações da assessoria