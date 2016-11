Chevrolet apresenta três novas gerações para 2017

A Chevrolet exibiu no seu estande do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2016 toda a sua linha renovada no Brasil. Entre os lançamentos mais aguardados estavam lá o Novo Cruze Sport6, Novo Tracker e o Novo Camaro, considerado o superesportivo de maior sucesso no país. A marca apresentou ainda o revolucionário crossover elétrico Bolt e os protótipos: S10 Xtreme, S10 Trailboss, Montana Activ X e Cobalt Midnight.

O vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz, disse que ao todo foram 12 lançamentos ao longo do ano, uma quantidade considerada expressiva, que segundo ele, mostra o quanto a marca Chevrolet acredita no potencial do mercado nacional.

Com lançamento simultâneo em seus principais mercados, o Novo Tracker estreia no Brasil com mudanças mecânicas, visuais, de conteúdo e de acabamento. Uma configuração específica para o mercado nacional foi criada para atender as particularidades do consumidor local. Entre elas o motor 1.4 turbo Flex, com injeção direta de alto desempenho e eficiência energética, a transmissão automática sequencial de seis velocidades e o sistema Stop/Start. Tudo de série, numa configuração até então não ofertada em um veículo deste segmento.

Entre os itens inéditos do Novo Tracker disponíveis estão o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema OnStar, o teto solar elétrico e os faróis e as lanternas com LEDs, além de alertas anti-distração e outros equipamentos inovadores de segurança e de comodidade. Ele conta ainda com alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira, direção com assistência elétrica e ajustes de altura e profundidade e acionamento da ignição por botão no painel.

O Tracker traz ainda mudanças visuais com parte frontal completamente redesenhada na parte da traseira e das rodas, ressaltando a linhas musculosas da carroceria. A cabine ganhou melhor acabamento com painéis e bancos mais sofisticados, enquanto o quadro de instrumentos foi revisto. Os mostradores agora são analógicos e abrem espaço para um computador de bordo que traz informações adicionais, como a vida útil do óleo.

Assim como o Novo Cruze Sport6, o Novo Tracker estreia com sistema OnStar, uma inovadora função de Diagnóstico Remoto Avançado. Ela informa o usuário por meio do aplicativo ou do site OnStar se há alguma anormalidade com os principais sistemas do veículo (motor, transmissão, airbag, controles de tração, freios ABS, emissões e o próprio OnStar).

De acordo com a montadora, o Novo Tracker chega às lojas no fim de novembro em duas versões de acabamento: LT e LTZ, sempre com o motor turbo Flex de até 153 cavalos (cv), transmissão automática de seis marchas e sistema Stop/Start.

