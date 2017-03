Cheia dos rios não será anormal, afirma chefe de hidrologia

O nível do rio Negro alcançou a marca de 26,22 metros na manhã desta segunda-feira (13), ficando 4,75m acima da cota vista no mesmo período do ano passado, quando o Serviço de Hidrológico do Porto de Manaus registrou a medida de 21,47m. De acordo com o chefe de hidrologia do porto, Valderino Pereira, a enchente deste ano deve ser razoável, levando em consideração os registros das cheias passadas, principalmente a de 2012, quando o rio Negro alcançou uma marca histórica.

“Já podemos ver que a cheia de 2017 ultrapassou a do ano passado, mas isso não quer dizer que vamos presenciar uma situação fora da normalidade. O nível deste ano ainda está quase um metro abaixo da marca vista em 2012, quando registramos a maior enchente desde o início da medição. Por exemplo, neste final de semana o rio subiu 13 cm, ou seja, 4 cm em média por dia. No mesmo período de 2012, essa marca variava entre 14 a 20 cm. Se prosseguir assim, a cheia deste ano será razoável como já era previsto”, explicou Pereira.

Por outro lado, o boletim do Serviço de Geológico do Brasil – CPRM, mostra que na Bacia do Negro – no porto de Manaus, o rio permanece em processo de cheia e com cotas elevadas para o período. Em São Gabriel da Cachoeira, o rio Negro subiu 2,03m desde o dia 26 do mês passado.

O mesmo cenário é visto na Bacia do Purus, onde os rios Acre e Purus estão em pico de cheia, com cotas próximas das médias para época. Na Bacia do Solimões, o rio – de mesmo nome – também segue apresentando cotas acima dos valores médios para época em todo seu curso. Em Tabatinga, o nível voltou a subir nesta última semana.

Em Parintins, o rio Amazonas está 3,94m acima do registrado para mesma data de 2016. Já na Bacia do Madeira, em Humaitá, o rio segue abaixo da média, apresentando cotas semelhantes ao ocorrido no ano passado.

Diferente das demais, a Bacia do Branco, monitorada em Boa Vista e Caracaraí (RR), o rio encontra-se em pico de vazante com níveis próximos da média para data.

Danos

Devido à subida dos rios, 5.970 famílias das cidades de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati foram afetadas pela enchente. Os quatro municípios que estão localizados na calha do Juruá decretaram estado de emergência.

As cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil do Amazonas desde o início de janeiro, quando receberam o alerta de enchente. Os municípios estão contando com o apoio humanitário do Estado, que neste primeiro momento está distribuindo 12 toneladas de mantimentos, que inclui cestas básicas, kits medicamento (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kits dormitórios (lençol, rede, mosqueteiro), kits de higiene pessoal e, ainda, hipoclorito de sódio para purificação da água.

Segundo o relatório da Defesa Civil, os municípios de Juruá, Carauari e Envira já estão em situação de alerta. Em estado de atenção estão as cidades de Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Atalaia do Norte, todas situadas na calha do Solimões.

Previsão do tempo

Em Manaus, a previsão para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de tempo instável com chuva em forma de pancadas e pouco sol. Conforme o órgão, as temperaturas mínimas devem ficar em entre os 23 e 25°C e a máxima entre os 29 e 31°C.

“Normalmente o período chuvoso nesta região da Amazônia que engloba Manaus, o popular “inverno amazônico”, vai de dezembro a abril. E a previsão climática indica que as chuvas devem ficar acima da média na metade norte do Amazonas no trimestre março/abril/maio”, disse o meteorologista do Inmet, Gustavo Ribeiro.

Gerson Freitas

EM TEMPO