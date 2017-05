Cheia dos rios muda rotina de ribeirinhos do Amazonas 

Com a cheia dos rios, não falta criatividade aos ribeirinhos, que adotam táticas para evitar que a enchente danifique suas casas. O município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) foi invadido pelo rio Solimões há dois meses. A cidade está em uma área de várzea e todas as ruas foram tomadas pela água.

Apesar do estado de emergência decretado no meio da semana, os moradores tentam se adaptar à nova rotina. Cartórios e Correios funcionam em cima de marombas, como são chamados, na região, os assoalhos extras. As lojas do pequeno comércio local continuam abertas, aguardando os clientes que diminuíram. Em cima de tábuas de madeira, padaria, mercearia e salão de beleza. “Temos que manter o estabelecimento aberto, se fecharmos as portas, é pior”, diz Francisco Silva, 65, dono de uma mercearia.

Na comunidade São Francisco, no município do Careiro da Várzea, os quatro degraus na porta da casa de Maria Regina e Joaquim Lima não fazem parte de uma nova tendência arquitetônica. Morador da região há 10 anos, o casal foi obrigado a adaptar a entrada de casa para vencer as constantes enchentes na região e preservar os móveis e eletrodomésticos, que fazem parte do sonho de consumo da família.

No município de Anamã (distante 165 quilômetros de Manaus), diferente de outras cidades amazônicas que sofrem os efeitos da enchente este ano, não há pontes para pedestres transitarem. Todos os deslocamentos são feitos de canoa. Segundo o coordenador de apoio às vítimas da enchente, José Luiz Batista, “o dinheiro que seria usado para as pontes, preferimos usar para comprar tábuas para que as pessoas possam levantar os assoalhos e evitar mais prejuízos. A cidade inteira está debaixo d’água”, afirma.

Na parte baixa da cidade, o nível do rio está próximo aos telhados. Mais de 1,9 mil pessoas tiveram que deixar as casas e agora vivem com parentes, em hotéis ou barcos alugados pela prefeitura. No Amazonas, a previsão para a enchente deste ano, é que atinja seu ápice no mês de junho. A previsão é do grupo de pesquisa Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (Maua), no Instituto Nacioanal de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Os benefícios que surgem com o ciclo da enchente

Mesmo diante da enchente, famílias que residem na Zona Rural do Careiro da Várzea, convivem diariamente com solo baixo e alagado, conseguem ter benefícios. Um deles é a extinção, durante o período, de pragas como pacas (primas dos gafanhotos, que atingem plantações), moscas de frutas comestíveis e lagartos que precisam da terra seca para completar seu ciclo de vida.

De acordo com o engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e mestre em Ciências Biológicas (botânica/modalidade manejo florestal) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Neliton Marques da Silva, durante a cheia, é possível que exista benefício para alguns setores da agricultura.

“No Careiro da Várzea, por se tratar de um solo baixo e alagado, os organismos são desalojados como parte de um processo natural, o que beneficia alguns agricultores. As pragas diminuem por conta das inundações. Eles precisam do solo firme e seco para completar o ciclo da vida e se formar. Como não possuem, favorecem o que ainda existe em solo firme”, explica.

Paralelamente à queda na incidência de praga, o período da cheia não atrapalha a vida de alguns agricultores. Pois, de acordo com Nelinton, alguns setores da agricultura conseguem manter o ritmo de trabalho independentemente de cheia. “Por outro lado, por conta da inundação, agricultores ficam limitados ao uso da várzea alta. Assim, o plantio não comercial proporciona recursos as famílias”.

Náferson Cruz e Antônio Barros

EM TEMPO