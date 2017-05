Cheia do rio Negro barateia o preço dos peixes em Manaus

A cheia do rio Negro favoreceu a oferta de peixe em Manaus, principalmente na região da avenida Manaus Moderna, na orla do Centro. Os atravessadores que atracaram na orla do porto comercializavam, até está terça-feira (23), entre 25 e cem unidades de jaraquis por R$ 10, por exemplo.

Para os feirantes, o período tem sido de grande vantagem. De acordo com o vendedor Aurélio Carvalho, para não perder o pescado, o jeito é “baratear” o produto. “Se nós deixarmos mais caro, corremos o risco de os peixes ficarem encalhados e estragarem”, comentou.

Para a assistente social Janaína Medeiros, a estratégia é bastante válida. “Quem costuma comprar peixe praticamente toda a semana, como eu, adorou esse momento. Com certeza, os feirantes vão conseguir um bom acréscimo nas vendas”.

Medidas

Ao mesmo tempo em que as águas continuam subindo, outros comerciantes acabam sendo prejudicados. A cheia ameaça, principalmente, as lojas localizadas na rua Barão

de São Domingos.

De acordo com os comerciantes da área, quando as ruas alagam e se faz necessário colocar pontes de madeira, as vendas caem pela metade e até 80% em determinados casos, prejudicando até a popular feira da Manaus Moderna.

Com uma loja no trecho mais baixo e vulnerável à água, o comerciante Vicente Américo informou que este ano, apesar de o rio continuar enchendo de 1 a 2 centímetros por dia, a água não deve chegar à porta da loja, como foi em 2012, quando a grande cheia fez a água invadir as ruas e causou uma queda nas vendas de até 80%.

“Mesmo com essa alta de 2 centímetros por dia, se chegar a mais de 50 no total, fica próximo do assoalho, mas não atinge a loja, porque sempre, em meados de junho, já está próximo de o rio parar de subir”, detalhou Vicente.

A loja do Grupo Baiano, localizada ao lado do mercado municipal Adolpho Lisboa, é o ponto mais alto da rua e sofre menos com o período da cheia. Enche menos, segundo o gerente lojista Genival Gomes. “Na maioria dos anos, a cheia do rio Negro não afeta as vendas. Tivemos problemas apenas em 2012, quando a água chegou na ponta da calçada, mas mesmo assim, colocamos pontes e os clientes podiam transitar e fazer as compras normalmente”, afirmou o gerente Genival Gomes.

Subida

O Serviço de Hidrologia do Porto de Manaus (SHPM) informou que o nível do rio este ano está 1 metro abaixo, em comparação com o mesmo período do ano passado e não deve alcançar as ruas do Centro. Segundo o chefe do SHPM, Valderino Pereira, o nível está subindo em um ritmo de 1 a 2 centímetros por dia e deve parar de encher nas próximas semanas, levando em conta que esse tipo de força da natureza é imprevisível, no que diz respeito a datas e volumes. “O nível e o ritmo de subida estão normais, nada que vá levar a novos recordes. Mas ainda temos que aguardar o fim para ter certeza”, frisou.

