Chegada do Papai Noel acontece neste fim de semana com shows em centro comercial de Manaus

O Manauara Shopping está preparando uma verdadeira parada de Natal para a chegada do Papai Noel, Mamãe Noel e ‘Noelete’ ao centro de compras, que acontecerá às 18h30, de sábado (12). Show de fogos de artifício, desfile de carros antigos, performances de artistas e decoração temática são só algumas das atrações e tudo aberto ao público.

O Papai Noel vem em grande estilo, comandando uma carreata de carros antigos em seu conversível vermelho. Ele percorrerá a avenida Umberto Calderaro Filho em direção ao bairro Parque 10 e retornará ao shopping pela avenida Mário Ypiranga.

Lá, em frente à entrada do Manauara Shopping haverá uma grande queima de fogos, anunciando a chegada do Papai Noel. Os carros antigos vão ficar em exposição e o público poderá tirar fotos com os veículos.

Dentro do shopping, o Papai Noel será recebido por uma banda musical e uma trupe com 14 artistas que estarão vestidos com roupas de LED, usando jumpers e um figurino todo especial. Essa turma o acompanhará até a árvore de Natal, que terá nove metros de altura, a decoração é clássica e estará montada no piso Castanheiras, em frente à loja Ramsons.

Neste local haverá uma apresentação dos artistas alusiva ao tema deste ano, ‘Show de Natal’, com duração de 15 minutos. E a criançada será presenteada com balões, pipoca doce, água mineral e guaraná real, afirmou o superintendente do centro-comercial, Rodrigo Galo

No sábado, ainda haverá uma sessão extra do espetáculo às 20h30. Já no domingo (13), as sessões acontecerão às 16h e às 19h. Todas no piso Castanheiras em frente à Loja Ramsons. O bom velhinho ficará todos os dias, a partir dessa data até 23 de dezembro, recebendo crianças e adultos para fotos no cenário natalino montado no piso Tucumã, sempre das 13h às 21h.

