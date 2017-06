Chega ao fim o mistério sobre o Argo da Fiat em Manaus

Os apaixonados por carros em Manaus conheceram, na noite desta terça-feira (20), na Murano Veículos, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, o Fiat Argo – mais recente modelo lançado pela montadora italiana, que chega ao mercado brasileiro para substituir o Punto. O lançamento para o público manauense contou com a presença de celebridades como a blogueira Balbi Balbeque e o piloto de corrida Antônio Pizzonia.

A marca italiana quer desbancar no mercado brasileiro concorrentes diretos como o Ka e o HB20 e até mesmo o Ônix, que lideram as vendas no país há pelo menos 2 anos.

O Fiat Argo Drive 1.0, que é a versão de entrada, promete ser o campeão de economia na categoria, com o motor Firefly 1.0 de três cilindros, 77 cavalos (cv) de potência e 10,9 quilograma-força por metro (kgfm), com transmissão manual de cinco marchas. O carro está disponível também nas versões Drive 1.3 GSR (Gear Smart Ride), Argo Precision 1.8 e Argo HGT 1.8.

Para a montadora, o novo hatch pode ser resumido em seis palavras: estilo, tecnologia, conforto, performance, esportividade e segurança. A Fiat informa que o Argo é fruto de um grande investimento da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na modernização do Polo Automotivo de Betim (Minas Gerais), com foco na excelência construtiva.

Apesar de visualmente lembrar de longe um Gol ou um Golf da Volkswagem, o Argo é maior em quase todas as medidas que os concorrentes diretos.

EM TEMPO