Chega ao fim manifestação na avenida São Jorge

Após duas horas de protesto na avenida São Jorge (sentido bairro-Centro), Zona Oeste, a polícia conseguiu dispersar os manifestantes e a via foi desobstruída na tarde desta quarta-feira (5). A ação contou com o apoio de bombeiros, que ajudaram a apagar o fogo nas barricadas de lixo e móveis, feitas pelos moradores, que foram utilizadas para bloquear a via.

De acordo com os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação de liberação da rua foi pacífica e não houve confronto entre policiais e manifestantes. O trânsito no local foi liberado e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) orientam os condutores que passam pelo local.

A manifestação, que foi formada por um grupo de pessoas que invadiu um terreno na comunidade Artur Bernardes, onde casas foram consumidas pelo fogo em 2012, teve início por volta das 16h desta quarta-feira (5). Eles atearam fogo em lonas, madeiras e em parte do tapume que cercava o local. O transito foi bloqueado por cerca de 2h30.

Segundo os manifestantes, a invasão do terreno foi convocada por um líder da comunidade, identificado como Leonardo Farias, que pediu apoio de moradores de áreas de risco e de outras comunidades para integrar o protesto na Arthur Bernardes. Em troca, ele teria prometido que conseguiria que todos fizessem inscrições na Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) para aquisição de moradias populares. No entanto, segundo relatos, Leonardo sumiu do local e os moradores se revoltaram.

“Ele prometeu que iria nos ajudar a conseguir as inscrições na Suhab se a gente viesse ocupar o terreno até o Governo pagar o auxílio. Eles conseguiram isso e nos abandonaram aqui. O Farias sumiu e ninguém fez inscrição nenhuma”, relatou um morador que preferiu não ter o nome divulgado.

Desde a última segunda-feira (3), que representantes de famílias que moravam na comunidade realizavam uma manifestação pacífica no local, para exigir o pagamento do auxílio do aluguel social – benefício que é disponibilizado pelo órgão e que estava atrasado há quatro meses.

Sobre as acusações, Leonardo Farias informou para a reportagem que esta manifestação está sendo feita por pessoas que querem se aproveitar do momento para invadir o terreno.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo informou que os moradores da comunidade Arthur Bernardes, receberam, na manhã desta quarta-feira (5), a resposta do governador do Amazonas, José Melo, de que o Estado vai voltar a pagar o aluguel social para famílias que optaram por esperar uma unidade habitacional do Estado. Além disso, o poder estadual vai pagar a indenização para as outras que preferiram receber o dinheiro pelo imóvel destruído.

Bruna Souza, Isac Sharlon e Laize Minelli

EM TEMPO