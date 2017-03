Chefe Urbano em nova edição na Nilton Lins

Manaus vai receber mais uma edição do festival gastronômico Chef Urbano nos dias 10, 11 e 12 de março, na Universidade Nilton Lins, de 17h às 23h. Intitulada “Volta ao mundo da gastronomia”, a feira pretende reunir opções de países diversos em um único local. Esta é a sexta edição do evento na cidade, mas a primeira deste ano.

Como convidados estarão presentes os quatro ex-participantes do programa de culinária “MasterChef Brasil”: os chefs Aluísio Nahime, Raquel Novais, Fernando Bianchi, e Rodrigo Domingues, mais conhecido como “Tenente”.

O quarteto desembarca na cidade na próxima semana para mostrar suas peripécias na cozinha com os ingredientes amazônicos.

Por telefone, a equipe de reportagem do jornal EM TEMPO conversou com o chef Aluísio Nahime, que revelou ainda estar preparando o seu cardápio para apresentar aos amazonenses. “Eu ainda não fechei o meu cardápio. Provavelmente, vou levar carne e devo fazer churrasco” adiantou. Já a chef Raquel Novais irá cozinhar e comercializar suas delícias no evento com sua própria barraca, a Gangue Erva Doce.

Uma das características do evento Chef Urbano é oferecer não somente uma diversidade de sabores doces e salgados, mas também pratos sofisticados de outras regiões do país a preços bastante acessíveis ao público. Tudo feito pelos melhores empreendimentos e chefes do Brasil.

Quem comparecer a essa primeira edição do ano, além de comida boa, vai encontrar também um espaço kids, poderá participar de aulas e ainda curtir um repertório com muita música nacional. A entrada e o estacionamento serão gratuitos.

Popularidade

O Chef Urbano vem se destacando e ganhando visibilidade. Um público estimado em 50 mil pessoas compareceu às outras cinco edições da feira realizadas somente no ano de 2016, sempre trazendo como convidados os experientes participantes do famoso programa de culinária exibido pela TV Bandeirantes.

O evento tem se tornado uma referência na cidade e cresce a cada edição. Além de gerar, aproximadamente, 500 empregos diretos e indiretos durante os três dias de realização, a iniciativa também ajuda a fomentar e divulgar os negócios gastronômicos de empresários locais.

Laize Minelli

EM TEMPO