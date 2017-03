Check up oncológico é indicado para prevenir doenças em mulheres

A correria do dia a dia com o trabalho, família e estudos faz com que muitas mulheres deixem em segundo plano os cuidados preventivos com a saúde. Especialistas orientam sobre o check up oncológico, ou seja, os principais exames indicados na prevenção ao câncer, para o público feminino.

O médico Manoel Coelho, que atua na clínica oncológica cirurgiões, explica que dos 20 aos 50 anos o câncer é menos frequente. É nessa faixa etária que é possível diagnosticar lesões que antecedem a doença na sua forma maligna. “Por isso, o acompanhamento médico é primordial para a prevenção”, ressalta.

Entre os exames essenciais para a manutenção da saúde feminina estão a colpocitologia oncótica ou exame de papanicolau, que deve ser feito a partir do início da vida sexual. Para quem possui histórico de câncer de mama na família, a recomendação é realizar o exame de mamografia e ultrassonografia dez anos antes da idade que a doença foi diagnosticada no parente, que pode ser mãe, avó ou irmã. O Ministério da Saúde recomenda que o exame de mamografia seja realizado anualmente a partir dos 50 anos para o rastreamento da doença.

A partir dos 50 anos, as mulheres também devem fazer exames de rastreamento para os tumores no intestino, como a colonoscopia. Manoel Coelho destaca que, além do câncer de mama e do colo de útero, que são os mais incidentes no país, existem outros tipos da doença que merecem a atenção das mulheres, como o câncer de intestino e de pulmão.

“O câncer de intestino é mais frequente no público feminino e, geralmente, surge na faixa etária de 50 a 60 anos. Se diagnosticada no estágio, inicial a doença tem entre 90% a 95% de chance de cura”, frisou.

Segundo o médico, a dieta rica em carne vermelha e gordura animal pode aumentar o risco de câncer de intestino. Por outro lado, dietas ricas em fibras tem potencial para prevenir esse tipo da doença.

Para as mulheres que fumam e consomem bebidas alcoólicas, são indicados os exames de endoscopia digestiva alta, raios X ou tomografia do tórax, que podem diagnosticar o câncer de pulmão. A orientação dos médicos é que as mulheres também consultem regularmente o dermatologista, para prevenir o câncer de pele.

De acordo com o cirurgião oncológico Jeancarllo Silva, os cânceres de mama e de colo uterino são os que apresentam maior incidência e mortalidade no Brasil. No Amazonas, em particular, o câncer de colo de útero é o que tem maior número de casos. São 37 a cada 100 mil mulheres, conforme estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para 2017.

Uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer de colo de útero é através da vacinação contra o vírus HPV (Papiloma Vírus Humano), que é o principal agente relacionado a essa doença e é transmitido por meio de relação sexual sem preservativo.

Jeancarllo diz que a vacina contra o HPV deve ser aplicada preferencialmente antes do início da vida sexual, pois, como ainda não houve contato com o vírus, as chances de proteção são maiores.

“Isso não significa, entretanto, que a imunização não deva ser feita após o início da vida sexual”, alertou. Segundo os especialistas, devem ser vacinadas até mesmo as mulheres que já tiveram diagnóstico da doença, para prevenir-se contra novas infecções e lesões.

Ele chama a atenção para a importância de vacinar também os meninos, porque o vírus pode causar feridas genitais, câncer de boca, entre outros. Hoje, a vacina está disponível na rede privada, nas apresentações bivalente e quadrivalente, que oferecem proteção tanto para tumores quanto para feridas genitais, respectivamente.

Na Clínica Vacinar, no conjunto Vieiralves, a partir desta quarta-feira (08) até o fim do mês, as mulheres que forem realizar a vacinação contra o HPV terão descontos especiais em torno de 40%. A diretora da clínica, a médica Amanda Alecrim, reforça que essa é uma forma de homenagear e lembrar às mulheres, nesta data, a importância da prevenção.

Como minimizar os fatores de risco às doenças

– manter uma dieta balanceada, evitando o consumo exagerado de gordura animal e carnes vermelhas

– praticar atividade física regularmente

– não fumar

– ingerir bebida alcoólica com moderação

– usar preservativo em todas as relações sexuais

– vacinar-se contra o HPV (no caso do colo uterino)

– usar protetor solar diariamente (para proteger a pele)

– examinar a mama regularmente.

