Chay e Laura Neiva posam nus para revista Vogue francesa

O casal Chay e Laura Neiva posaram completamente nus para o fotógrafo peruano Mario Testino em um ensaio especial para a revista francesa Vogue Hommes. O clique foi divulgado pelo site da revista Vogue brasileira.

No imagem impressa na revista, Chay cobre o corpo de Laura com as mãos. Eles namoram desde 2015 e ficaram noivos no palco do “Amor & Sexo” (Globo), quando o ator pediu a amada em casamento durante o programa.

Segundo a assessoria de Chay, a foto foi feita no final de 2016 e é única na revista. “O Mario [Testino] tem muita sensualidade em seu trabalho. Ele fotografou a Grazi e o Cauã alguns anos atrás e tem essa tradição de fotografar casais. Ele convidou o Chay e a Laura e foi super tranquilo fazer o nu porque eles sabem que trabalhar com o Mario é assim”.

Folhapress