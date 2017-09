Charles Bradley cancela turnê mundial e shows no Brasil por causa de câncer

O músico foi diagnosticado com câncer no estômago e depois de fazer tratamento – Divulgação

O cantor americano de soul Charles Bradley, 68, anunciou nesta quarta-feira (6), em sua página do Facebook, o cancelamento de todos os seus shows para tratar de câncer no fígado.

Bradley era atração do palco Sunset do Rock in Rio no dia 16. Na terça-feira (5), o Sesc Pompeia, em São Paulo, divulgou que o show agendado para o dia 15 tinha sido cancelado.

O músico foi diagnosticado com câncer no estômago e depois de fazer tratamento, descobriu que a doença se espalhou para o fígado.

“Quando eu voltar, estarei mais forte, com o amor de Deus. Com a vontade Dele, estarei de volta logo”, diz na publicação. Ele deve se dedicar ao tratamento da doença agora.

Bradley tinha 37 shows previstos até o final do ano, e passaria pelas América do Norte e do Sul, Europa e Argentina.

Folhapress

