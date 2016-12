Chapecoense tem novo presidente

Presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, Plínio David de Nês, o Maninho, foi eleito por aclamação o novo presidente do clube catarinense para o próximo biênio.

Ele substituirá Sandro Pallaoro, morto no acidente aéreo do último dia 29 na região de Medellín. O acidente vitimou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores e 24 membros da delegação.

Ivan Tozzo, que foi presidente interino neste período, continuará como vice-presidente do clube.

Ele não quis continuar como mandatário porque não tinha disponibilidade de horários em virtude do trabalho. O dirigente, que já patrocinou o clube em diversas oportunidades, é proprietário de um grupo de concessionárias especializadas em revenda de automóveis e do Grupo Tozzo, empresa de atacado distribuidor no ramo de alimentos, bebidas, higiene pessoal cerealista e agropecuária.

Já o novo presidente do Conselho Deliberativo será Gilson Vivian. A eleição estava marcada para o dia 14 de dezembro com uma única chapa inscrita, que tinha Sandro Pallaoro como candidato. Com a tragédia, o clube adiou o processo e prorrogou o prazo para inscrições de novas chapas.

FolhaPress