Chapecoense ganha vaga na Sul-Americana nos pênaltis

A Chapecoense eliminou o Defensa y Justicia, da Argentina, na cobrança de pênaltis, e se classificou para a terceira fase da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (25), em seu estádio, a Arena Condá, em Chapecó (SC). No tempo normal, o jogo terminou 1 a 0 para a Chapecoense, gol de Túlio de Melo, de cabeça, aos 24 minutos do primeiro tempo.

O placar foi igual ao do jogo de ida, na Argentina, vencido pelo Defensa y Justicia, da cidade de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires. Por isso, a vaga para a próxima fase teve que ser decidida nos pênaltis, o que permitiu que o goleiro Giandrei virasse herói, defendendo duas cobranças dos argentinos, enquanto os jogadores do time catarinense convertiam suas quatro cobranças.

Nesta quarta-feira, mais três campos entram em campo pela Sul-Americana: a Ponte Preta joga no Paraguai contra o Sol de América e joga pelo empate por ter vencido em casa por 1 a 0; o Fluminense enfrenta o Universidad, em Quito, e pode perder até por 3 a 0 para ficar com a vaga, já que vendeu o primeiro jogo, no Rio, por 4 a 0; e o Corinthians recebe o Patriotas da Colômbia, com quem empatou por 1 a 1 na ida, o que lhe dará a classificação com novo empate, por 0 a 0, ou vitória por qualquer marcador. Novo empate de 1 a 1 leva o jogo para os pênaltis e, acima deste marcador, em caso de igualdade no tempo normal de jogo quem se classifica é o Patriotas.

Na quinta-feira, o Sport vai a campo na Argentina para enfrentar o Arsenal de Sarandi. Na ida, no Recife, o Sport venceu por 2 a 0 e, assim, além de empate, se classifica mesmo perdendo por 1 a 0.

Jorge Wamburg

Rádio Nacional

