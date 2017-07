Chapecoense faz gol polêmico, mas Fluminense arranca empate nos acréscimos

O time carioca saiu na frente, mas sofreu uma virada ainda na etapa inicial – fotos: Reprodução/Twitter

Fluminense e Chapecoense fizeram uma partida eletrizante no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (3), no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos (RJ), o time carioca saiu na frente, mas sofreu uma virada ainda na etapa inicial. No segundo tempo, a equipe comandada por Abel Braga buscou o empate, voltou a ficar atrás após gol polêmico -quando ainda tinham um jogador a mais-, e, quando parecia já derrotada, teve forças para buscar mais uma vez a igualdade, desta vez nos acréscimos, para terminar com 3 a 3 no placar.

Com o resultado, o Fluminense continua em jejum nos confrontos diretos com a Chapecoense. As equipes já haviam se enfrentado outras sete vezes – nenhuma com vitória do time carioca. Foram cinco vitórias dos catarinenses e depois empates. O último encontro entre os dois, inclusive, terminou com triunfo por 2 a 1 também em Edson Passos.

O tropeço em casa também tirou do Fluminense a chance de ficar na zona de classificação para a Libertadores. Com 16 pontos, o time de Abel Braga ocupa o sétimo lugar, mesmo número do Vasco, mas leva a pior no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.

A Chapecoense continua em má fase. Depois de liderar a competição na quarta rodada, o time catarinense ocupa o 15º lugar, com 14 pontos, mas pelo menos interrompeu uma sequência de três derrotas.

Na próxima rodada, a 12ª do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Bahia, na Fonte Nova, enquanto a Chapecoense recebe o Atlético-PR, na Arena Condá. Ambas partidas acontecem no domingo (9) -os catarinenses entram em campo às 11h, e o time carioca às 16h (de Brasília).

O Fluminense precisou de apenas um minuto para abrir o placar em Edson Passos. Após lançamento de Henrique, Calazans fez o pivô e, de letra, deixou para Gustavo Scarpa. O camisa 10, então, lançou na medida para Richarlison bater na saída do goleiro e marcar o primeiro dos donos da casa. Esse foi o gol mais rápido do Brasileiro desta temporada.

A felicidade do Fluminense, no entanto, não durou muito tempo. Aos 12min, após desentendimento de Wendel e Orijuela, Girotto cortou no meio de campo e a bola sobrou para uma dividida entre Rossi e Reginaldo. O atacante da Chapecoense ganhou no corpo do marcador, invadiu a área e bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro Júlio César. Tudo igual no placar.

Depois de sofrer o empate, o Fluminense tentou se lançar ao ataque, mas era surpreendido pela Chape em contra-ataques perigosos. O gol da virada da equipe catarinense, no entanto, não teve nada de surpresa. Em uma jogada cada vez mais frequente no Brasileirão, Reinaldo cobrou um lateral direto para área, Andrei Girotto escorou para trás e Arhur chegou antes do goleiro tricolor para cabecear e mandar para o fundo do gol.

No intervalo, atrás do placar, Abel Braga mexeu no Fluminense, e viu a alteração dar resultado. O treinador optou pela saída do lateral Léo para a entrada do atacante Wellington Silva. Com domínio da posse de bola, a equipe carioca pressionou e conseguiu empatar. Aos 24min da etapa final, Wellington Silva passou por Diego Renan e colocou na cabeça de Pedro, que escorou de ombro para deixar tudo igual.

O final da partida entre Chapecoense e Fluminense foi eletrizante. Quando parecia que a equipe carioca iria em busca de uma virada, já que Rossi havia sido expulso, foi a Chape que brilhou. Dois minutos depois, aos 37, Reinaldo cruzou e Arthur cabeceou no chão. Júlio César defendeu, mas o árbitro adicional viu a bola ultrapassar a linha e anotou gol para os catarinenses.

Apesar de pouco tempo no relógio, o Fluminense se lançou ao ataque e, aos 47min, conseguiu o gol de empate. Após ótima jogada de Wellington Silva, Richarlison cabeceou para o meio da área e Marcos Júnior, que também entrou no decorrer do jogo, apareceu na pequena área para dar números finais ao marcador.

