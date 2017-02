Chapecoense dobra valor do patrocinador principal para 2017

A Chapecoense tem um novo patrocinador principal para a temporada. Nesta sexta-feira (24), o presidente do clube catarinense, Plínio David de Nês Filho, oficializou o acordo com a Aurora, terceiro maior grupo da indústria de carnes do país.

A reportagem apurou que a empresa dobrará o valor pago até 2016 pela Caixa Econômica Federal, que era o antigo patrocinador principal da equipe de Chapecó. Assim, a empresa deverá desembolsar aproximadamente R$ 8 milhões por ano para expor sua marca no espaço mais nobre do uniforme e e nas mangas.

Até o ano passado, a Aurora pagava R$ 3 milhões para o clube e exibia sua marca nas omoplatas e nas mangas do uniforme.

A Chapecoense ainda negocia a renovação de contrato com a Caixa Econômica Federal. A proposta é que a marca do banco estatal fique nas costas e nas omoplatas. O clube deseja receber aproximadamente R$ 4 milhões por ano, valor do contrato antigo, quando a marca Caixa estampava o peito e as costas do uniforme.

A estatal ofereceu R$ 6 milhões para a equipe catarinense para continuar como patrocinador principal, mas o valor não foi aceito.

A Caixa confirmou que negocia a renovação de contrato com o clube de Chapecó e espera definir a situação até o próximo dia 6. A estatal, inclusive, deve divulgar neste dia em quais clubes vai exibir sua marca.

Após o acidente aéreo com o avião que levava a equipe para disputar a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, que deixou 71 mortos em novembro de 2016, a Chapecoense viu a valorização de sua marca em virtude da atenção midiática internacional que recebeu.

Neste ano, o clube disputará pelo menos seis competições: Copa Primeira Liga, Campeonato Catarinense, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, além do Troféu Joan Gamper -amistoso com o Barcelona.

Luiz Cosenzo

Folhapress