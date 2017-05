Chapecoense bate o Avaí e assume liderança do Brasileiro

A Chapecoense é a nova líder do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (29), a equipe do técnico Vágner Mancini recebeu o Avaí na Arena Condá e venceu por 2 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada da competição.

Melhor em campo, a Chapecoense precisou de pouco tempo para inaugurar o marcador. Aos 17min da primeira etapa, após troca de passes entre Girotto e Arthur Caike, Luiz Antônio recebeu na intermediária e chutou a gol. A bola acertou o travessão do goleiro Kozlinski, voltou para a área e sobrou para Wellington Paulista, que mandou para as redes.

Aos 38min da etapa inicial, veio o 2 a 0. Após cruzamento pela direita, a zaga avaiana tentou afastar. Mas Arthur Caike abafou com o peito e fez o pivô para Reinaldo, que bateu rasteiro para ampliar para a Chape.

Com o resultado, a Chape assumiu primeira posição do Brasileirão 2017 nos critérios de desempate, com sete pontos em três jogos -Corinthians e Cruzeiro também têm sete, mas levam a pior no saldo de gols. O Avaí, por sua vez, tem um ponto só e fecha a rodada na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição.

Agora, os dois times voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no domingo (4). Às 16h, o Avaí encara o Sport na Ressacada; mais tarde, às 19h, a Chape visita o Cruzeiro no Mineirão.

FolhaPress