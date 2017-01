Chape confirma amistoso com Palmeiras no dia 21 de janeiro

A Chapecoense confirmou nesta quinta-feira (5) o amistoso contra o Palmeiras para o dia 21 de janeiro. A partida será realizada na Arena Condá, em Chapecó.

O confronto será o primeiro do time profissional da Chape após o acidente com o avião que levava dirigentes, funcionários e atletas do clube, além de jornalistas, para Medellín, deixando 71 mortos.

Toda a renda ficará com o clube de Santa Catarina, que está em processo de reformulação. Em entrevistas, representantes da Chapecoense já exaltaram o Palmeiras como a equipe que mais tem ajudado no processo de reconstrução do clube.

A equipe paulista e o clube de Chapecó já conversam sobre a possibilidade de empréstimo de atletas. O lateral João Pedro esteve próximo de se transferir para Santa Catarina, mas José Maringá, diretor de futebol do clube catarinense diz que as negociações esfriaram com a chegada de outros interessados. Os outros atletas desejados são mantidos em sigilo por ambas as partes.

Folhapress