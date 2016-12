Chances de encontrar delegado com vida são mínimas

O titular da Delegacia Interativa de Coari (localizado a 363km de Manaus), Mauro Duarte, informou para a reportagem do Portal EM TEMPO, que as buscas ao delegado Thiago Garcez, 30, continuam nesta quarta-feira (7). Ele informou ainda que “apesar de todo o aparato, as chances de encontra-lo com vida são mínimas”.

Trinta servidores, entre policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e do departamento de narcóticos, além de três bombeiros militares sob coordenação do diretor de departamento do interior, Mariolino Brito, foram encaminhados para o município. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou, nesta manhã, que a equipe de mergulhadores localizou a arma do delegado, uma metralhadora, no fundo do rio, ainda na terça-feira.

Thiago Garcez desapareceu nas águas do rio Solimões, na última segunda-feira (5), após confronto com traficantes. O delegado fazia parte de uma equipe policial, que fez a abordagem de uma lancha com mais de 700 quilos de drogas. Os traficantes tentaram impedir a ação e atiraram contra os policiais.

Após o confronto, os traficantes se esconderam na mata. Thiago e outro policial, identificado como capitão Rarisson, foram surpreendidos com a ação e caíram no rio. O PM conseguiu voltar para a lancha, mas o delegado não retornou.

Ainda segundo a SSP, na terça-feira (6), as equipes de resgate encontraram a arma na mesma área onde houve a ocorrência. Na mesma busca, eles também localizaram um fuzil – que era usado pelos policiais militares que estavam na operação.

O delegado Mauro Duarte disse que o trecho do rio, onde ocorreu o fato, é perigoso e profundo. “Segundo os bombeiros, a profundidade do rio onde o Thiago desapareceu pode chegar a 10 metros”.

