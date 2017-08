Chanceler venezuelano chama presidentes do Brasil e do Paraguai de ‘imorais’

O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza – Cristian Hernández/EFE

O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, desqualificou nesta segunda-feira (21) a legitimidade democrática dos presidentes Michel Temer e seu homólogo paraguaio, Horacio Cartes, depois que ambos reafirmaram que não reconhecem a Assembleia Nacional Constituinte instaurada na Venezuela. A informação é da EFE.

Após uma reunião bilateral em Brasília, Temer e Cartes condenaram hoje “a ruptura da ordem democrática venezuelana” e a “violação sistemática dos direitos humanos e das liberdades fundamentais” por parte do governo chavista.

“Senhores Cartes e Temer: governos impopulares, produtos de golpes de Estado, rejeitados pelos seus povos, carecem de moral para falar de democracia”, escreveu no Twitter o ministro de Relações Exteriores do governo de Nicolás Maduro. Arreaza também chamou os presidentes de “dois dinossauros da política que se juntam e conspiram contra a democracia venezuelana”.

Na sua declaração conjunta, os presidentes de Brasil e Paraguai insistiram em seu apoio à decisão do Mercosul de suspender a Venezuela do bloco regional, e voltaram a indicar que não reconhecem nenhum dos atos que emanem da Constituinte do país.

A instalação, no início deste mês, da Assembleia Nacional Constituinte – integrada unicamente por oficialistas e concebida pelo presidente Maduro para reordenar o Estado com plenos poderes – provocou uma cachoeira de reações de condenação de países das Américas e da Europa, que consideram que este órgão afasta a Venezuela da democracia.

