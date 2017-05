CGU fiscalizará verbas federais usadas no AM

A Controladoria-Geral da União (CGU) deverá fazer um levantamento sobre o histórico dos recursos que custearam a construção do terminal pesqueiro de Manaus, situado no bairro Colônia Oliveira Machado, ao lado da feira da Panair, na Zona Sul, para então propor uma fiscalização do local. A informação foi confirmada ontem (3) pelo superintendente da CGU no Amazonas, Marcelo Borges, que não deu mais detalhes sobre a investigação que será realizada.

Também ontem, uma comitiva de vereadores esteve no terminal para apurar denúncias feitas por representantes do setor de pesca de que o local estava abandonado. “O objetivo de toda essa discussão é descobrir qual o ente responsável pelo terminal pesqueiro, se é a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado ou a União”, afirmou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec-CMM), vereador Álvaro Campelo (PP).

Segundo o parlamentar, a próxima discussão será feita em uma reunião marcada para acontecer no dia 18 de maio. De acordo com o vereador, após as reuniões, um documento deve ser encaminhado para a Prefeitura de Manaus, ao governo do Estado e ao Ministério Público (MP) com todo o conteúdo que foi discutido e levantado para que eles tomem conhecimento do quadro das denúncias.

Na manhã de ontem, Campelo usou a tribunal da CMM para mostrar o que foi observado na visita ao terminal pesqueiro. Segundo o vereador, foi constatado que o local vem sendo administrado por uma entidade particular. Ele explicou ainda que, paralelo às denúncias de abandono do terminal pesqueiro, foi verificada a existência de tráfico de drogas no local e disseminação de prostituição.

Entenda o caso

Durante audiência pública ocorrida no último dia 27, junto à Comdec-CMM, o presidente da Federação do Sindicato dos Pescadores do Amazonas, Ronildo Nogueira, disse que desde a gestão do ex-prefeito Serafim Correa (PSB) – 2004 a 2008 -, o terminal pesqueiro permanece abandonado. Segundo ele, não se sabe quem vai tomar a gestão do espaço, que recebe quase 300 pescadores diariamente.

Nogueira disse que o impasse de quem deve assumir a gestão do terminal trouxe um aumento na marginalidade, o aumento na comercialização de drogas e a disseminação de prostituição infantil no local.

O presidente da federação afirmou que na gestão do último superintendente da pesca do Amazonas, conseguiu mais de R$ 2,5 milhões, que seriam destinados para a construção de uma fábrica de gelo que traria um melhor atendimento para os pescadores. Porém, por causa da burocracia, não foi possível gastar os recursos, fazendo com que o dinheiro voltasse para os cofres públicos, de acordo com informações repassadas pelo dirigente sindical.

Reparo

Conforme o coordenador do Ministério da Pesca do Estado, Alberto Furtado, para repassar o terminal pesqueiro para uma entidade privada, Estado ou prefeitura, vai ser necessário fazer alguns ajustes. Isso porque, segundo Furtado, entidades públicas já se manifestaram que da forma que se encontra o terminal pesqueiro não tem como entrar em plena atividade.

Henderson Martins

EM TEMPO