Cevicheria Mira Flores: comida peruana em Manaus com descontos especiais

A comida peruana é conhecida pelos temperos e pratos deliciosos, cuidadosamente preparados. O que é tradicional para os peruanos pode ser moderno para nós, com uma combinação de sabores doces, salgados e ácido. Isso faz com que a cozinha peruana seja muito tradicional, mas também aberta à mudanças.

O ceviche, por exemplo, é um prato peruano de peixe cozido a frio no limão, geralmente com um toque de pimenta e pode ser adaptado e preparado, em nossa região com o pirarucu.

Se você gosta ou quer conhecer um verdadeiro pedaço do Peru o Restaurante Cevicheria Mira Flores, localizado na Rua Nhamundá, nº 196, Conj. Beija Flor, bairro Flores, zona Centro-Sul, oferece descontos de até 16% em pratos como: talharim, lomo saltado, chaufa e sorvete.

“O Restaurante está em Manaus há cinco anos e é um dos primeiros restaurantes em Manaus de culinária peruana, minha mãe também era dona de restaurante e daí surgiu a ideia de montar o meu. Mesclei a comida peruana com a amazonense. Aqui você ainda encontra o refrigerante Inka Cola da família da Coca-Cola com sabor bem docinho” explica Robenita Caldas, proprietária.

Economiza Manaus

Ficou interessou? Aproveite a promoção exclusiva do Economiza Manaus, acesse o site pegue seu cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante. Com o cupom, você ganha um desconto de até 16%.

Leia mais:

TS Pneus em Manaus oferece descontos de até 86% para serviços no carro

Economiza Manaus chega com até 70% de descontos

Autoescola em Manaus oferece descontos para carteira de motorista

Clínica de Estética oferece descontos de 92% em Manaus