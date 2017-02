Ceti começa a ser construído em Nova Olinda e Melo vistoria obras no município

Em visita ao município de Nova Olinda do Norte (a 126 quilômetros de Manaus em linha reta), neste sábado (4), o governador José Melo assinou a ordem de serviço para início das obras de construção de um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti). A unidade escolar vai atender mais de três mil alunos do município que deve, no prazo de 40 dias, receber novamente a visita do governador para lançar o projeto da Matriz Econômica Ambiental e inaugurar obras na área de infraestrutura.

A ida do governador José Melo ao município de Nova Olinda do Norte faz parte da sua agenda de compromissos na Calha do Madeira. O governador segue para o município de Borba na segunda-feira (6), acompanhado da primeira-dama e presidente de Honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, e de parte da equipe de secretários estaduais. Em Borba, ele abre o ano letivo de 2017 da rede estadual de ensino com a inauguração do primeiro Ceti da cidade.

Com investimento na ordem de R$ 15 milhões, o Ceti em Nova Olinda do Norte será construído ao lado de uma unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ainda na área da educação, o governador José Melo esteve na Escola Estadual Engenheiro Abílio Nery, reinaugurada em 2015 pelo seu governo, onde anunciou a conclusão da quadra Poliesportiva da escola, que atende cerca de 500 alunos do ensino fundamental.

“É com muita alegria que podemos dar o pontapé inicial da pedra fundamental de Nova Olinda do Norte e vistoriar obras que vão trazer muitos benefícios para o povo da cidade. Conseguimos em dois anos equilibrar o governo e, por isso, estamos lançando um pacote de obras de mais de um bilhão para a educação, e de mais de R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura para permitir a melhoria de vida do povo da capital e interior. Meu governo está fazendo muitas obras para gerar empregos para enfrentarmos o desemprego que atinge nosso Estado”.

Progresso e qualidade de vida

O sistema viário do município da Calha do Madeira conta com duas importantes obras finalizadas que vão trazer progresso e qualidade de vida para a população. Trata-se das estradas do Fonteneli e do Curupira que devem melhorar o escoamento da produção agrícola do município, uma vez que as duas interligam Nova Olinda do Norte aos municípios de Itacoatiara, Maués e Borba.

Conforme José Melo, as estradas devem ser inauguradas na sua próxima visita ao município, que vai contar com a implantação do projeto da Nova Matriz Econômica Ambiental. “Nada de poeira e lama. Hoje temos duas estradas totalmente concluídas para trazer dignidade para as famílias de Nova Olinda do Norte, que será o primeiro município com 100% das obras do sistema viário concluída no Estado. A cidade recebeu essa atenção como nunca antes vista em um governo, e nossa proposta é implantar um megaprojeto de fruticultura e piscicultura junto a esse sistema viário e, assim, poder contribuir com o desenvolvimento da cidade “, enfatizou.

Apoio para orla

O governador José Melo ressaltou que está sendo feita uma articulação junto ao Governo Federal, com apoio do senador Omar Aziz e deputados federais Átila Lins, Pauderney Avelino, Silas Câmara e Conceição Sampaio, para captar recursos para melhorias da orla da cidade. O governador garantiu que os parlamentares vão lutar para atrair os investimentos.

“Eles (parlamentares) me confirmaram que conseguirão o resto dos recursos para terminar a obra. É importante quando você tem pessoas que caminham na mesma direção porque se o parlamentar ganha eleição com o voto do povo é preciso ajudar com as obras, e para se fazer obras precisa-se dinheiro. E tenho certeza que, em breve, já volto para fiscalizar o andamento da orla”.

Balsa

Outro importante apoio do governador José Melo para Nova Olinda do Norte, durante sua vistoria na cidade, foi a retomada do funcionamento da balsa que faz o transporte de cargas, mercadorias e pessoas da cidade para a comunidade de Rosarinho. O governador ressaltou que serão alocados recursos do Fundo de Promoção Social (FPS) para a compra do combustível para que volte a trafegabilidade da balsa sem interrupção na região.

Secretariado

Ao lado dos secretários das pastas da Educação, Comunicação, Esporte, Justiça e Cidadania, Planejamento, Assistência Social, Processamento de Dados, Produção Rural e Casa Civil, o governador reiterou que essa é uma maneira de alinhar as estratégias para a condução dos trabalhos de sua gestão.

“A partir de agora vou junto com minha equipe visitar o interior para que todos eles possam conhecer mais profundamente as necessidades desses lugares e planejarmos cada vez mais as ações de melhorias para nossa população”, explicou o governador que, ainda, fez uma vistoria no Hospital Pronto-Socorro Dr. Galo Manuel Ibanês para verificar as necessidades da unidade hospitalar.

Com informações da assessoria