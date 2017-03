Cetam tem atendimento ampliado e 5.814 novas vagas para cursos gratuitos

No próximo dia 9 de março, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), o governo do Estado estará com inscrições abertas para 5.814 novas vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizadas no Centro Thiago de Mello e nos sete Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso da capital.

Neste ano, a capacidade de atendimento do Cetam na Zona Leste de Manaus será ampliada com a oferta de cursos no novo espaço do Centro Thiago de Mello, para beneficiar os moradores dessa área da cidade.

As inscrições para as oito unidades serão realizadas exclusivamente pela internet, no dia 09 de março, a partir das 8h até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. Serão oferecidos diversos cursos, dentre eles, Informática Básica e Avançada, Culinária, Cabelereiro, Operações em Logística, Almoxarife e outros. Para os interessados que tiverem a inscrição confirmada, a entrega dos documentos deverá ser realizada no período de 15 a 17 de março, diretamente na unidade selecionada.

Os cursos serão ministrados nos turnos manhã, tarde e noite e possuem carga horária variada entre 20 a 160 horas, com duração de até três meses. As aulas iniciarão no próximo dia 27 de março.

Para oferta de vagas nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso, o Cetam mantém parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social do Amazonas (Seas). Para os cursos que serão realizados no Centro Thiago de Mello, o Cetam firmou parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

De acordo com Joésia Pacheco, presidente do Cetam, os cursos de qualificação profissional representam uma boa oportunidade para ingresso ou recolocação no mercado de trabalho, e também para estimular o trabalho autônomo. Um fator importante para expandir as oportunidades de qualificação profissional neste ano, segundo ela, foi a ampliação das atividades do Cetam no Centro Thiago de Mello. “Já temos projetos e parceiros que possibilitam a oferta de cursos para atender a demanda da Zona Leste da capital, mas agora o Governo do Estado estará ainda mais presente nesta área da cidade”, afirmou.

A lista completa dos cursos, pré-requisitos, link para a inscrição, endereço dos Centros e demais informações sobre a entrega de documentos encontra-se no site: www.cetam.am.gov.br.

Com informações da assessoria